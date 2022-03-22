Проєкт розрахований на українців, які були змушені виїхати через бойові дії.

22 березня зранку в Празі розпочало свою онлайн-трансляцію "Радіо Україна".

Про це повідомило посольство України в Празі.

"Радіо є повністю україномовним з виключно українською музикою. Проект розрахований на українців, які змушені були переїхати до Чехії, рятуючись від російської війни проти України", - зазначили у відомстві.

На думку українського посла Євгена Перебийноса, радіостанція може зацікавити також і чехів, які захочуть ознайомитися з українською культурою чи вивчити українську мову.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Prague

Наразі слухати "Радіо Україна" можна тільки в інтернеті - на сайті radioukrajina.cz або через мобільний додаток, який транслює радіопрограми (наприклад, radia.cz), зазначили в посольстві.

В ефірі радо лунає українська музика, також колектив радіоканалу готуватиме авторські програми, випуски новин з України та Чехії, а в планах - дитячі передачі та серія консультаційних передач з різними експертами.

Ініціатор проєкту - медіа-холдинг Media Bohemia, якому належить декілька чеських радіостанцій.

Нагадаємо, на початку березня "Укрзалізниця" запустила безкоштовний потяг сполученням Перемишль – Прага для евакуації жінок і дітей.

Через наплив біженців з України в Чехії запровадили режим надзвичайної ситуації.