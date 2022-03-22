Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
ГоловнаНовини -

Міськрада Парижа одноголосно підтримала статус "почесного громадянина" для Києва

В історії столиці Франції це вперше, коли таку відзнаку присуджують місту.

Міськрада Парижа одноголосно підтримала статус "почесного громадянина" для Києва
Фото: twitter/UA Embassy in France

Міська рада Парижа проголосувала за присвоєння Києву звання "почесний громадянин".

Про це повідомила у своєму Twitter очільниця французької столиці Анн Ідальго.

"Цією відзнакою, яка вперше присуджується місту, Париж висловлює дружбу та підтримку українській столиці, яка нині бореться за свою свободу", - написала Ідальго.

Нагадаємо, у 2019 році звання почесного громадянина Парижа отримав український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також