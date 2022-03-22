Міськрада Парижа одноголосно підтримала статус "почесного громадянина" для Києва

Міська рада Парижа проголосувала за присвоєння Києву звання "почесний громадянин".
Про це повідомила у своєму Twitter очільниця французької столиці Анн Ідальго.
Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022
Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté. 🇺🇦 pic.twitter.com/gB68IHQezB
"Цією відзнакою, яка вперше присуджується місту, Париж висловлює дружбу та підтримку українській столиці, яка нині бореться за свою свободу", - написала Ідальго.
Нагадаємо, у 2019 році звання почесного громадянина Парижа отримав український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов.