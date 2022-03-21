У Повалій, Ані Лорак і Лободи заберуть звання

Вісьмох відомих російських виконавців позбавлять присуджених в Україні почесних звань. Таке рішення ухвалив профільний комітет Верховної Ради. П’ятеро із артистів – уродженці України.

Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету Євгенія Кравчук.

За словами депутатки, комітет гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород – почесних звань "Народний артист України" та "Заслужений артист України":

Миколи Баскова (російський співак, заслужений артист Росії. У 2004 році отримав також звання "Народний артист України"; попри антиукраїнські заяви та, зокрема, підтримку російського вторгнення в Україну 2022 року станом на 25 лютого 2022 не позбавлений цього звання);

Володимира Бортка (радянський, російський кіномитець та політичний діяч. Кінорежисер, сценарист та продюсер українського походження. Заслужений діяч мистецтв Росії (1994). Народний артист Російської Федерації (2000). Народний артист України (2003). Депутат Державної Думи РФ VI скликання від КПРФ);

(радянський, російський кіномитець та політичний діяч. Кінорежисер, сценарист та продюсер українського походження. Заслужений діяч мистецтв Росії (1994). Народний артист Російської Федерації (2000). Народний артист України (2003). Депутат Державної Думи РФ VI скликання від КПРФ); Василя Горелла (уродженець с. Васловівці Чернівецької області, оперний співак, заслужений артист України, народний артист Росії, виступав на ZКонцерті на підтримку війни проти України);

(уродженець с. Васловівці Чернівецької області, оперний співак, заслужений артист України, народний артист Росії, виступав на ZКонцерті на підтримку війни проти України); Філіпа Кіркорова (радянський і російський естрадний співак, продюсер, народний артист Інгушетії (2006), Росії (2008) та України (2008). Відомий своїми проросійськими та українофобськими поглядами);

Ігоря Крутого (уродженець Гайворона Кіровоградської області, композитор, власник і керівник продюсерської компанії "АРС", незалежної агенції з авторських прав, низки російських і закордонних музичних ЗМІ (телеканал "Муз-ТВ», радіостанції "Love-радіо" і "Радіо Дача"), народний артист Росії (1996), народний артист України (2011);

Кароліни Куєк (Ані Лорак) (уродженка Кіцмані на Буковині, українська співачка, народна артистка України. Представляла Україну на конкурсі "Євробачення-2008" у Белграді, де посіла друге місце. Після анексії Криму і початку війни на сході України здебільшого концертувала і жила в Росії, що викликало критику в Україні, її концерти в різних містах України супроводжувалися акціями протесту і сутичками з правоохоронцями. Лорак, зокрема, виступала на концертах "Синяя Вечность", присвяченому 320-річчю Військово-морського флоту Російської Федерації, та на концерті, присвяченому армії Росії);

Світлани Лободи (уродженка Києва, співачка, заслужена артистка України (2013). У 2009 році представляла Україну на 54-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Москві, де посіла 12 місце. До початку сольної кар'єри була учасницею українських гуртів "Капучино" та "ВІА Гра". Відома як ведуча та учасниця телепрограм "Шоуманія" на "Новому каналі". Після окупації Криму РФ продовжила виступи в Росії, зокрема, брала участь у російських пропагандистських телешоу та згодом відмовилась від концертів в Україні);

Таїсії Повалій (уродженка с. Шамраївка Сквирського району Київської області, українська співачка, народна артистка України. Народний депутат України 7-го скликання, другий номер у списку Партії регіонів. 17 вересня 2014 року разом з групою депутатів відвідала Держдуму Росії. Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України).

"У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно", – наголосила Євгенія Кравчук.