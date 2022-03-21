Українські продюсери об’єднались для створення документальних фільмів про війну

Для запуску ініціативи кожен співзасновник зробив особистий грошовий внесок в 1 млн гривень.

Українські кіно- та телепродюсери Володимир Бородянський, Віктор Мірський, Дарія Легоні-Фіалко, Алла Липовецька, Ірина Заря, Марина Квасова й Ігор Сторчак створили нове об’єднання. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на допис Бородянського в Facebook.

Об’єднання має на меті виробництво документальних та просвітницьких фільмів і серіалів, що мають розповісти світу про війну між Росією і Україною, її витоки, причини та потенційні наслідки. Повідомляється, що вже розпочався процес відбору заявок, виробничих та креативних команд.

За словами Бородянського, кінематографісти, які хочуть долучитися, мають сконтактувати з кимось із семи співзасновників. Щодо типів і форматів майбунього продукту обмежень немає. Рішення про вибір і фінансування кожної ідеї прийматиметься простою більшістю голосів.

Для запуску ініціативи кожен співзасновник зробив особистий грошовий внесок в 1 млн гривень. Команда залучає українських та іноземних інвесторів та донорів зі своєї мережі контактів.

"Об’єднання не ставить на меті отримання прибутку до повного звільнення України від військ російського агресора та остаточної перемоги. Всі гроші, отримані від засновників об’єднання, а також фондів, меценатів, благодійників, а також від дистрибуції вироблених проектів будуть реінвестовані в нові запуски”, – заявляють засновники.

Команда планує випустити перші проекти вже за кілька місяців і прагне залучити до роботи якомога більше працівників медіаіндустрії, створивши нові робочі місця в непрості часи.