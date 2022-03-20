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Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Катчеру

Вони зібрали $35 млн для допомоги біженцям.

Президент України Володимир Зеленський подякував акторам Мілі Куніс та Ештону Катчеру за допомогу українським біженцям. Про це він повідомив у свому твіттері.

"Ештон Катчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали $35 млн і спрямовують їх до flexport та Airbnb для допомоги біженцям з України. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ," - йдеться у дописі.

Як відомо, Міла Куніс народилася в українському місті Чернівці 1983 року. 1991 року вона з батьками переїхала до США.

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