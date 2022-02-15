При цьому цей варіант у росіян завжди знаходиться "на столі".

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що у Верховній Раді оцінюють як низьку ймовірність того, що Державна дума Росії визнає "ЛНР" та ДНР".

Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту.

"Є вірогідність, що Госдума РФ буде визнавати так звані "ЛНР" та "ДНР"... Але в них цей варіант завжди на столі. Якщо ви звернули увагу, то з'явилися ще багатоступеневі... щоб отримати від МЗС якісь думки... Але такий варіант росіяни, звичайно, тримають", - сказала Кравчук.

Вона також зазначила, що сьогоднішнє звернення, яке ухвалив парламент - це консолідована думка всього суспільства України.

"Звернення Верховної Ради - це така консолідована думка суспільства, яку відображають народні депутати. І ми звертаємося до міжнародних організацій, до ООН, до іноземних парламентів... Увесь світ зараз з Україною. І ми дякуємо за цю підтримку... Ми розуміємо усі загрози. Ми адекватно їх оцінюємо", - додала депутатка.

Нагадаємо, сьогодні Держдума РФ розглядатиме визнання "державами" самопроголошених і нелегітимних "ДНР" і "ЛНР".

Комітет Держдумиу справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками напередодні підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР".

Верховна Рада України вже ухвалила проєкт постанови про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Звернення також містить заклик увести додаткові санкції задля запобігання подальшої ескалації.

Раніше Росія визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство.