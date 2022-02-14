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Арахамія: "Ми готові на розробку законопроєктів в рамках Мінських домовленостей"

"Законопроєкти по виборах в ОРДЛО та особливий статус не обговорювали. Бо депутатам взагалі заборонили ставити питання президенту".

Арахамія: "Ми готові на розробку законопроєктів в рамках Мінських домовленостей"
Фото: Анна Стешенко

Депутати "Слуги народу" у Верховній Раді готові до розробки законопроєктів в рамках Мінських домовленостей.

Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Це ж Мінський пакет, там написано, що треба розробляти... Ми взагалі не проти розробляти всі законопроєкти, які там вказуються. Головне - який зміст цих законопроєктів. По-друге, головне в якому порядку ми це будемо робити (...) Ми кажемо: давайте по черговості визначимося. Якщо черговість та, яка влаштовує Україну, тоді ми рухатимемось цим шляхом", - сказав Арахамія за підсумками засідання фракції "СН".

Як повідомило LB.ua джерело у фракції, "законопроєкти по виборах в ОРДЛО та особливий статус не обговорювали. Бо депутатам взагалі заборонили ставити питання президенту".

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон закликав Україну та Росію швидше просуватися на шляху виконання Мінських домовленостей. Французький лідер зазначив, що почув від глави України про бажання виконувати цей документ. 

"26 січня на зустрічі політичних радників Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод, і ми намітили подальші кроки. Я ці питання обговорював з президентом Путіним учора, і він підтвердив свій намір продовжувати виконання Мінських угод. І я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, на сьогодні це єдиний шлях, який дозволяє йти до стійкого миру", – сказав Макрон.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов раніше наголошував, що спроба реалізації Мінських угод може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації в Україні, що є вигідним для Москви.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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