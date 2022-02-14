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Генеральний секретар ООН поспілкувався з Кулебою та Лавровим

Гутерреш висловив обом міністрам "серйозне занепокоєння" у зв'язку з нарощуванням напруженості між двома країнами.

Генеральний секретар ООН поспілкувався з Кулебою та Лавровим
Антониу Гутерреш
Фото: facebook/António Guterres

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у понеділок провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це журналістам повідомив речник Генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє "Укрінформ".

За словами речника, Гутерреш висловив обом міністрам "серйозне занепокоєння" у зв'язку з нарощуванням напруженості між двома країнами.

"Генеральний секретар привітав нинішні дипломатичні дискусії щодо розрядки цієї напруженості й ще раз підкреслив, що альтернативи дипломатії не існує", - сказав Дюжаррік.

Очікується, що сьогодні о 15:15 за східноамериканським часом (22:15 за Києвом) Гутерреш зробить заяву щодо України.

Нагадаємо, 25 січня Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Росії, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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