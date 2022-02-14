У Швеції людям старше 80 років рекомендують другий бустер

Агентство охорони здоров’я Швеції рекомендувало людям, старшим за 80 років, зробити другий бустер проти коронавірусу, що є четвертим уколом загалом.

Про це пише reuters.com.

Четверте щеплення пропонують зробити, щоб запобігти ослабленню імунітету на тлі поширення штаму “омікрон”.

“Рекомендація також охоплювала всіх людей, які живуть у будинках престарілих або отримують допомогу вдома. Другу додаткову ін'єкцію слід зробити щонайменше через чотири місяці після першого бустеру”, – зазначає видання.

Швеція досягла рекордного рівня зараження ковідом на початку цього року через швидке поширення “омікрону”.

“Але влада розраховує на повторні щеплення та легші симптоми цього варіанта, щоб послабити навантаження на охорону здоров’я, скасувати обмеження та скоротити тестування цього місяця”, – йдеться у повідомленні.

Агентство охорони здоров'я заявило, що протягом останніх тижнів у країні зареєстрували збільшення кількості випадків коронавірусу серед груп з підвищеним ризиком важкого перебігу хвороби, наприклад жителів будинків для людей похилого віку.

“Бустерна доза посилює захист. Тому ми вважаємо, що людям віком 80 років і старшим буде корисна друга бустерна доза”, – зазначив головний епідеміолог Андерс Тегнелл.

Як і у випадку з першим раундом повторного щеплення, другий бустер мають робити вакциною Pfizer/Biontech або Moderna.

Станом на 14 лютого у країні кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 2 397 330, від ускладнень через ковід померло 16 465 людей.

Нагадаємо, торік у грудні Швеція обмежила сполучення із сусідніми країнами та запровадила посилені обмеження всередині країни через збільшення кількості хворих на COVID-19.