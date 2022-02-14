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Лукашенко назвав українців "рідними людьми" і "сусідами від бога"

Білоруський диктатор мав зустріч з Олександром Морозом.

Лукашенко назвав українців "рідними людьми" і "сусідами від бога"
Зустріч Олександра Лукашенка з Олександром Морозом 14 лютого 2022 року
Фото: belta.by

Олександр Лукашенко вважає, що Білорусь не причетна до загострення відносин з Україною. На думку білоруського диктатора, він проводить зрозумілу для українського народу політику. 

Таку заяву Лукашенко зробив під час зустрічі з лідером Соціалістичної партії України, ексголовою Ради Олександром Морозом, передає білоруське держагентство БелТА.

"Що стосується наших взаємин, я думаю, немає сенсу розповідати вам про ці відносини. Немає сенсу аналізувати їх з погляду - хто має рацію, хто винен. Усе ви прекрасно, як досвідчена, мудра людина, розумієте. Розумієте, що відбувається", – зазначив Лукашенко.

Білоруський диктатор назвав українців "рідними людьми" і "сусідами від бога".

"Ще раз хочу публічно сказати вам, що ми до загострення наших відносин практично не маємо жодного відношення. Ми проводили ясну, зрозумілу політику для українського народу. Я і зараз дотримуюсь цієї політики. Ми рідні люди, ми сусіди. Це від бога. І все цим сказано. І майбутнє наше має таким чином складатися, як у сусідів", – сказав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко висловив упевненість, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"

В інтерв’ю Соловйову Лукашенко назвав Путіна другом, а Зеленського обізвав "безголовим".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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