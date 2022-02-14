СБУ закликала ​українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації

Служба безпеки України констатувала безпрецедентний вплив на вітчизняний інформаційний простір. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей.

У поширеній пресцентром СБУ заяві наголошується, що все це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни. У спецслужбі запевнили, що постійно аналізують різні сценарії розвитку подій і мають чіткий план дій на кожен із них.

"Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це", – йдеться у заяві. Як наголошують у СБУ, мотивами нинішнього інформаційного нагнітання є намагання посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати єдність.

СБУ не лише фіксує, а активно їм протидіє проявам гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, поширенню деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів. Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі і готові захищати Україну.

Проте, наголошують у спецслужбі, зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. СБУ закликає українців зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації, бо паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні.

"Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність", – сказано в заяві.

Нагадаємо, американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Звертаючись до українців, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Резніков також наголосив, що агресору "не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків".