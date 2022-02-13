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У найближчі години Зеленський поспілкується з Байденом

Говоритимуть про безпекову ситуацію.

У найближчі години Зеленський поспілкується з Байденом
Фото: EPA/UPG

13 лютого президент України Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію із президентом США Джо Байденом.

Про це прессекретар президента Сергій Никифоров написав у Facebook.

"Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом", - написав Никифоров.

Нагадаємо, що 12 лютого президент США Джозеф Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін провели телефонну розмову щодо нарощування військ навколо України. Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що у разі вторгнення в Україну, США та союзники накладуть на Росію швидкі та серйозні санкції.

Перед розмовою з Байденом Путін встиг поспілкуватися із французьким президентом Еммануелем Макроном. У Кремлі повідомили, що під час розмови, яка тривала понад півтори години, співрозмовники обговорили "українську кризу".

13 лютого президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем питання мирного врегулювання на Донбасі.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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