У найближчі години Зеленський поспілкується з Байденом

13 лютого президент України Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію із президентом США Джо Байденом.

Про це прессекретар президента Сергій Никифоров написав у Facebook.

"Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом", - написав Никифоров.

Нагадаємо, що 12 лютого президент США Джозеф Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін провели телефонну розмову щодо нарощування військ навколо України. Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що у разі вторгнення в Україну, США та союзники накладуть на Росію швидкі та серйозні санкції.

Перед розмовою з Байденом Путін встиг поспілкуватися із французьким президентом Еммануелем Макроном. У Кремлі повідомили, що під час розмови, яка тривала понад півтори години, співрозмовники обговорили "українську кризу".

13 лютого президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем питання мирного врегулювання на Донбасі.