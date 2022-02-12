Байден і Путін обговорили ситуацію навколо України (оновлено)

Президент США Джозеф Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін провели телефонну розмову щодо нарощування військ навколо України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами джерела в Білому домі, розмова між президентами почалася об 11:04 за часом Східного узбережжя США (18:04 за Києвом, - ред.) і тривала трохи більше години.

Оновлено. У пресслужбі Білого дому заявили, що під час розмови Байден чітко давав зрозуміти Путіну, що у разі вторгнення в Україну, США та союзники накладуть на Росію швидкі та серйозні санкції.

Байден заявив, що подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масових людських страждань і послабить авторитет РФ. При цьому він наголосив, що США залишаються відкритими для дипломатії, але готові до реагування на будь-які сценарії.

Напередодні Штати та інші західні країни попередили, що війна в Україні може розпочатися будь-якої миті. Нарощування російської військової могутності поблизу українського кордону та сплеск військової активності посилили на Заході побоювання щодо можливого вторгнення. Сама ж Росія заперечує наявність таких планів.

Перед розмовою з Байденом Путін встиг поспілкуватися із французьким президентом Еммануелем Макроном. У Кремлі повідомили, що під час розмови, яка тривала понад півтори години, співрозмовники обговорили "українську кризу", не вдаючись до подробиць.

Нагадаємо, американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Звертаючись до українців, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Резніков також наголосив, що агресору "не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків".

До громадян також звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогу в будь-який момент.