На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
ГоловнаСвіт

Фінляндія підписала угоду про закупівлю у США 64 винищувачі F-35

Нові літаки мають до 2030 року замінити винищувачі Hornet F-18C.

Фінляндія підписала угоду про закупівлю у США 64 винищувачі F-35
Истребитель F-35 Lightning II садится на авиабазе Эглин, Флорида, США.
Фото: EPA/UPG

Фінляндія підписала угоду про закупівлю у Сполучених Штатів 64 сучасних винищувачі F-35. Про це повідомляється на сайті Збройних сил Фінляндії.

Нові літаки мають до 2030 року замінити винищувачі Hornet F-18C, які стоять на озброєнні Фінляндії.

Контракти на закупівлю охоплюватимуть поставки 64 багатоцільових винищувачів у конфігурації F-35A Block 4 у 2025-2030 роках, двигунів, запасних частин та іншого обладнання та послуг, необхідних для експлуатації та технічного обслуговування машин. Угоди також включають навчання пілотів та обслуговуючого персоналу.

В подальшому будуть підписані на закупівлю ракет класу "повітря-повітря" до цих винищувачів.

F-35 - багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, його розробила американська компанія Lockheed Martin. У січні 2021-го США вирішили відкласти повномасштабне виробництво цих літаків на невизначений термін. Випробування винищувача, які переносили з 2017 року, планували провести у грудні 2020 року, підсумкове рішення про масове виробництво при цьому збиралися ухвалити не пізніше за березень.

Фінляндія ухвалила рішення про закупівлю 64 багатофункціональних винищувачів F-35A Lightning II американської корпорації Lockheed Martin у грудні минулого року. Вартість угоди становить близько 10 мільярдів євро.

Як повідомляє фінське видання Yle, виробляти деякі компоненти для літаків та складати двигуни будуть у Фінляндії.

Перші літаки F-35 надійдуть на озброєння ВПС Фінляндії у 2025 році в межах програми з підготовки та навчання персоналу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також