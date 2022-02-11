Фінляндія підписала угоду про закупівлю у США 64 винищувачі F-35

Нові літаки мають до 2030 року замінити винищувачі Hornet F-18C.

Фінляндія підписала угоду про закупівлю у Сполучених Штатів 64 сучасних винищувачі F-35. Про це повідомляється на сайті Збройних сил Фінляндії.

Нові літаки мають до 2030 року замінити винищувачі Hornet F-18C, які стоять на озброєнні Фінляндії.

Контракти на закупівлю охоплюватимуть поставки 64 багатоцільових винищувачів у конфігурації F-35A Block 4 у 2025-2030 роках, двигунів, запасних частин та іншого обладнання та послуг, необхідних для експлуатації та технічного обслуговування машин. Угоди також включають навчання пілотів та обслуговуючого персоналу.

В подальшому будуть підписані на закупівлю ракет класу "повітря-повітря" до цих винищувачів.

F-35 - багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, його розробила американська компанія Lockheed Martin. У січні 2021-го США вирішили відкласти повномасштабне виробництво цих літаків на невизначений термін. Випробування винищувача, які переносили з 2017 року, планували провести у грудні 2020 року, підсумкове рішення про масове виробництво при цьому збиралися ухвалити не пізніше за березень.

Фінляндія ухвалила рішення про закупівлю 64 багатофункціональних винищувачів F-35A Lightning II американської корпорації Lockheed Martin у грудні минулого року. Вартість угоди становить близько 10 мільярдів євро.

Як повідомляє фінське видання Yle, виробляти деякі компоненти для літаків та складати двигуни будуть у Фінляндії.

Перші літаки F-35 надійдуть на озброєння ВПС Фінляндії у 2025 році в межах програми з підготовки та навчання персоналу.