МЗС висловило протест через позбавлення волі у Росії Вадима Бектемірова і Зекір’ї Муратова

"Численні процедурні порушення та повне ігнорування суддями наданих захистом свідчень вказують на виключно політичну вмотивованість вироків".

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із безпідставними, політично вмотивованими рішеннями Південного окружного військового суду у м. Ростов-на-Дону про засудження до позбавлення волі Зекір’ї Муратова і Вадима Бектемірова.

За сфабрикованими звинуваченнями 11 лютого 64-річного Муратова з III-ю групою інвалідності засудили на 11 років 6 місяців та Бектемірова – на 11 років

Згідно з вироками, обидва громадянина України початок своїх термінів ув’язнення, а саме три роки, мають перебувати в тюремному ув’язненні, де найгірші умови утримання в усій пенітенціарній системі Росії, йдеться на сайті МЗС.

“Зекір’я Муратов та Вадим Бектеміров були затримані 7 липня 2020 року ФСБ РФ на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та з повним ігноруванням основоположних норм міжнародного права незаконно переміщені на територію Росії до м. Ростов-на-Дону, безпідставно обвинувачені російською стороною, серед іншого, в участі у діяльності терористичної організації та насильницькому захопленні влади”, – зазначено у повідомленні МЗС.

Численні процедурні порушення під час досудового слідства, повне ігнорування суддями наданих захистом свідчень про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь в ході судового процесу вказують на винятково політичну вмотивованість рішень позбавити волі Зекір’ї Муратова та Вадима Бектемірова.

“Ці вироки є також черговим підтвердженням продовження Росією системних політичних переслідувань представників кримськотатарського народу”, – зазначили у міністерстві.

У МЗС заявили, що “Російська Федерація має скасувати рішення суду й негайно звільнити Зекір’ю Муратова та Вадима Бектемірова, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України”.

“Винесення політично вмотивованих вироків, а також нещодавні нові затримання в Криму представників корінного кримськотатарського народу є передбачуваними та очікуваними кроками РФ напередодні відзначення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”, – наголошують у відомстві.

Дипломати закликали міжнародне співтовариство засудити застосування Росією неправомірної практики судових переслідувань громадян України з використанням незаконних силових методів та антитерористичного законодавства, посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск, вимагати припинення Росією порушення норм міжнародного права на окупованих нею територіях України, продовжити активну діяльність на захист прав та свобод українців в Криму, а також активно взаємодіяти на відповідному напрямку в рамках Кримської платформи.

Нагадаємо, Вадим Бектеміров – фігурант "справи Хізб-ут Тахрір". Він є магістром з ісламізму, вчився на факультеті арабської літератури та гуманітарних наук. До арешту підтримував сім’ї політв'язнів, організовував передачі арештованим кримським татарам-мусульманам і відвідував судові засідання з політично мотивованих справ.

Окупаційні суди в Криму 9 лютого обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці чотирьом кримським татарам, яких затримали після обшуків в їхніх будинках.

ФСБ заявила, що затримані "розповсюджували серед мешканців півострова терористичну ідеологію". У їхніх домівках "виявлено та вилучено значну кількість заборонених у Росії пропагандистських матеріалів "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", засобів зв'язку, електронних носіїв інформації, які використовуються під час ведення терористичної діяльності".

"Хізб ут-Тахрір" – міжнародна мусульманська політична організація. Її офіційно декларованою метою є встановлення ісламської держави і мусульманського способу життя. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, занісши до списку об'єднань, названих терористичними. В Україні та інших країнах вона може діяти легально, але, оскільки Крим окуповано Росієї, її учасники там переслідуються.