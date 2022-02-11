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Великобританія скасувала тестування для повністю вакцинованих туристів

Мандрівники повинні заповнювати форму для пошуку пасажирів.

Великобританія скасувала тестування для повністю вакцинованих туристів
Аеропорт "Хітроу", серпень 2021 року
Фото: ЕРА/UPG

Повністю вакцинованим туристам, які прибувають до Великобританії, з 11 лютого не потрібно більше здавати тест на ковід.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Мандрівники повинні лише заповнити форму для пошуку пасажирів (Passenger Locator Form), підтвердивши статус вакцинації та історію подорожей та вказуючи контактні дані.

Тим, хто не пройшов повну вакцинацію, необхідно буде пройти ПЛР-тест за два дні перед від'їздом і протягом двох днів після приїзду до Великобританії.

Самоізоляцію від них вимагатимуть лише у разі позитивного результату тесту.

З кінця лютого туристи також матимуть додатковий день, щоб заповнити форму пошуку пасажирів перед поїздкою.

“Послаблення вимог сталося завдяки успіху вакцинації та бустерів у Великобританії”, – зазначено у повідомленні.

Додамо, наприкінці січня через високий рівень вакцинації британці скасували обов'язкове носіння масок та ковід-перепустки.

Нагадаємо, з 7 лютого Португалія спростила в'їзд до країни, тепер власники європейських COVID-сертифікатів не мають пред'являти негативний результат тестування.

З 21 лютого кордони для вакцинованих проти коронавірусу туристів після двох років жорсткого карантину відкриває Австралія.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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