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Ляшко: Полтавщина лідирує за вакцинацією від коронавірусу

В регіоні щеплення отримали 58% населення, яке підпадає під вакцинацію.

Ляшко: Полтавщина лідирує за вакцинацією від коронавірусу
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відзначив Полтавщину як найкращу область за показниками охоплення вакцинацією проти COVID-19. 

«Полтавщина має найкращі показники охоплення щепленням проти COVID-19 загалом і серед дорослого населення, зокрема й серед груп ризику 60+. На мою думку, це дає змогу області проходити як осінню хвилю, так і зимово-весняну без потрапляння не те що до «червоного», а навіть до «помаранчевого» рівня карантину», – наголосивВіктор Ляшко під час робочого візиту до Полтавщини в четвер, 10 лютого.

Т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін зауважив, що в регіоні щеплення отримали 58% населення, яке підпадає під вакцинацію.

«Вакцинація на Полтавщині максимально проста й доступна. Окрім центрів масової вакцинації та пунктів щеплення, у віддалені села кожної громади за графіком їздять мобільні бригади. Щотижня вони роблять по 250 виїздів і вакцинують у середньому по 1700 людей. Це переважно люди віком 60+. Понад 30 тисяч жителів регіону вже отримали бустерну дозу», – зазначив Дмитро Лунін.

 

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