Ляшко: Полтавщина лідирує за вакцинацією від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відзначив Полтавщину як найкращу область за показниками охоплення вакцинацією проти COVID-19.

«Полтавщина має найкращі показники охоплення щепленням проти COVID-19 загалом і серед дорослого населення, зокрема й серед груп ризику 60+. На мою думку, це дає змогу області проходити як осінню хвилю, так і зимово-весняну без потрапляння не те що до «червоного», а навіть до «помаранчевого» рівня карантину», – наголосивВіктор Ляшко під час робочого візиту до Полтавщини в четвер, 10 лютого.

Т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін зауважив, що в регіоні щеплення отримали 58% населення, яке підпадає під вакцинацію.

«Вакцинація на Полтавщині максимально проста й доступна. Окрім центрів масової вакцинації та пунктів щеплення, у віддалені села кожної громади за графіком їздять мобільні бригади. Щотижня вони роблять по 250 виїздів і вакцинують у середньому по 1700 людей. Це переважно люди віком 60+. Понад 30 тисяч жителів регіону вже отримали бустерну дозу», – зазначив Дмитро Лунін.