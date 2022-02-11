РНБО розгляне санкції проти телеканалу "НАШ", але Мураєва не чіпатимуть, - ЗМІ

Сьогодні Рада нацбезпеки та оборони розгляне санкції проти телеканалу НАШ, але не проти пов'язаного з ним екснардепа Євгенія Мураєва.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела в РНБО та правоохоронних органах.

"Питання санкцій проти каналу НАШ буде винесено на розгляд", – розповів один із співрозмовників.

Водночас, джерела зазначили, що питання запровадження санкцій проти самого Мураєва не розглядатиметься.

Напередодні Мураєв закликав людей "прийти та захистити своє майбутнє" під будівлею Харківської облдержадміністрації, де сьогодні має відбутися виїзне засідання РНБО.

Нагадаємо, 2 лютого біля будівлі телеканалу "НАШ" у Києві кілька сотен активістів провели акцію, вимагаючи запровадити санкції проти телеканалу та його власника.

У листопаді минулого року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення учетверте звернулася до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "Наш"). Приводом стало українофобське інтерв'ю з Оленою Бондаренко. Попередні позови про скасування ліцензії телеканалу "Наш" стосувалися передач з Петром Симоненком, Андрієм Пальчевським та Євгеном Мураєвим.

У січні цього року петиція до президента Зеленського про санкції щодо телеканалу НАШ набрала 25 тис. підписів, необхідних для розгляду.