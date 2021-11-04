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Нацрада ініціювала четвертий позов про скасування ліцензії каналу "Наш"

Приводом стало українофобське інтерв'ю з Бондаренко.

Нацрада ініціювала четвертий позов про скасування ліцензії каналу "Наш"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішив учетверте звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "Наш").

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 4 листопада.

Новий позов стосуватиметься липневої передачі за участю колишньої "регіоналки" Олени Бондаренко, яка "використала у своїй промові українофобну лексику" та використала "технології розпалення ворожнечі". Інтерв'ю з Бондаренко сім разів показали у повторі без будь-якої редакційної модерації.

"Формат інтерв’ю не позбавляє працівників телерадіоорганізацій обов’язку дотримуватись норм законодавства щодо припинення правопорушення в ефірі. Крім того, статутами ліцензіатів передбачена вимога до працівників телерадіокомпаній щодо об’єктивності, точності, неупередженості та збалансованості подачі інформації. Натомість ведучі Артем Нікіфоров і Ангеліна Пичик не намагалися збалансувати однобічність висловленої О. Бондаренко під час інтерв’ю позиції. Під час повторної трансляції передачі у запису працівники телерадіоорганізацій також не вжили заходів, щоб припинити правопорушення", - йдеться у рішенні Нацради.

Враховуючи, що це не перше подібне порушення зі сторони ТОВ "Наш 365", Національна рада вирішила вчергове звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу.

На ТОВ "Наша Прага" (телеканал "Максі-ТВ"), яке ретранслює програми "Нашого", наклали штрав у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що становить 119 544,75 грн.

Нагадаємо, що попередні позови про скасування ліцензії телеканалу "Наш" стосувалися передач з Петром Симоненком, Андрієм Пальчевським та Євгеном Мураєвим.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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