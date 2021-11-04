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Верещук наступного тижня відвідає Донбас у статусі міністра

Кадрових змін у Мінреінтеграції нова очільниця не планує.

Новопризначена віцепремʼєр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наступного тижня планує відвідати Донбас.

Фото: Макс Требухов

Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту, передає LB.ua.

"Якщо все буде добре, я планую наступного тижня відразу невідкладно поїхати на Донбас. Найперше - я хочу поговорити з людьми. Люди, які там живуть, які найкраще знають проблеми, які потерпають від безробіття, від екологічних загроз... Які дійсно мають проблеми з оплатою комунальних послуг. Ми знаємо, як важко сьогодні даються пільги, які потрібно встановити для тих територій. Бо я вважаю, що вони потребують таких пільг", - сказала Верещук.

Вона також зазначила, що після того як вона прийняла рішення очолити міністерство, вона постійно зустрічається із внутрішньо переміщеними особами і добре знає про їхні проблеми.

Верещук також наголосила, що кадрових змін у міністерстві вона не планує і готова працювати з командою екс-очільника МінТОТ Олексія Резникова.

"Щодо колективу - я бау, що це люди енергійні мотивовані, молоді, готові працювати. І я сподіваюсь, що вони будуть працювати зі мною... Я знаю, що перший заступник висловив бажання піти разом із паном Резніковим. Я бажаю йому удачі на новому місці. А ми будемо шукати і формувати кадри. А так я хочу працювати з колективом, який є", - сказала міністр.

Верещук також розповіла, що при міністерстві буде створено експертну та громадську ради.

"Прошу - звертайтесь до нас, подавайте свої кандидатури всі, хто є експертами.... Ідіть до нас і вплливайте на рішення, тому що це - важливо", - додала міністр.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Верещук віцепремʼєром-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Замість Верещук в Раду від "Слуги народу" зайде безробітний на момент виборів помічник голови партії  Олександра Корнієнка на громадських засадах – Сергій Кострійчук.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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