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Вибух на АЗС у Харківській області: пожежу ліквідовано

Пожежа на автозаправній станції "WOG" почалася ще 28 жовтня після вибуху через розгерметизацію підземної ємності.

Пожежу на автозаправній станції "WOG" поблизу селища Рай-Оленівка у Харківській області, яка почалася 28 жовтня після вибуху, повністю ліквідовано. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

"О 13:05 3 листопада відбулась остаточна ліквідація горіння залишків газового конденсату у підземній ємності на АЗС «WOG»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

Нагадаємо, 28 жовтня сталася пожежа на автозаправній станції поблизу селища Рай-Оленівка в Харківській області

Там відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 кубометрів), унаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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