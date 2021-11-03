З початку доби окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі

Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Поблизу населених пунктів Лобачеве та Південне противник відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, два з яких - із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.