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Бойовика "ДНР" Лусваргі в Бразилії посадили на вісім років

На батьківщині він попався на перевезенні наркотиків і боєприпасів.

Бойовика "ДНР" Лусваргі в Бразилії посадили на вісім років
Рафаэль Лусварги
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Бразильський найманець російських окупаційних військ на Донбасі Рафаель Лусваргі отримав тюремний вирок у Бразилії. Його засудили до більш як 8 років тюрми суворого режиму у справі про наркотики.

Про це пише Новинарня.

Лусваргі був заарештований у грудні 2016 року в Борисполі, отримав в Україні строк за тероризм і був звільнений за обміном. У травні 2021-го його викрили з незаконним вантажем у Бразилії. У 36-річного Лусваргі знайшли 25 кг марихуани, порцію схожої на кокаїн речовини і 350 боєприпасів.

Окрім того, у "Бразильця” були конфісковані гроші, його закордонний паспорт, ваги та мотоцикл.

Рішення засудити Лусваргі до 8 років 1 місяця та 6 днів позбавлення волі обов’язкового суворого режиму, особливо на початковому етапі ув’язнення, було оприлюднено у суді Сан-Паулу 26жовтня. Окрім того, Лусваргі повинен сплатити 780-денний штраф (вираховується як 1/30 від мінімальної заробітної платні на день). Оскільки у 2021 році мінімальна зарплата у Бразилії була встановлена на рівні 1 100 реалів, це означає, що засуджений має сплатити 28 600 реалів, або 5 050 доларів США.

Суд відхилив прохання Лусваргі очікувати розгляду можливої апеляції на свободі. А також рекомендував перебування злочинця в тому ж самому пенітенціарному закладі, де він перебував із початку свого арешту у травні.

Було вирішено, що вилучені у Лусваргі речові докази: мобільні телефони BLU, Samsung та Aura; 259,70 реалів (близько 50 дол. США) та 3,70 євро; вага; комп’ютер MacBook IBM із “мишею” та підзарядкою; мотоцикл Honda Biz 125 ES, - передаються на баланс Національного фонду проти наркотиків (FUNAD). Решту речей як такі, що не мають економічної цінності, а також наркотики та набої, відправили на знищення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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