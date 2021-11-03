У Ефіопії оголосили надзвичайний стан через наступ військ зі штату Тиграй

У вівторок, 2 листопада, у Ефіопії оголосили надзвичайний стан на пів року у зв'язку з наступом військ північного штату Тиграй. Їх командування оголосило про захоплення кількох міст у штаті Амхара і заявило про можливий похід на Аддис-Абебу.

Про це пише Reuters.

За порушення умов надзвичайного стану і надання фінансової, матеріальної або моральної підтримки "терористичним групам" передбачено від трьох до десяти років в'язниці.

За два дні до цього прем'єр-міністр Абій Ахмед закликав громадян Ефіопії зі зброєю в руках захищатися від Народного фронту визволення Тиграя (TPLF). Міська влада Аддис-Абеби також попросила жителів зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх кварталів.

Поки що передові сили TPLF знаходяться у кількох сотнях кілометрів на північ від столиці Ефіопії.

Востаннє надзвичайний стан у Ефіопії вводився у лютому 2018 році, за шість місяців до переходу влади до нинішнього прем'єр-міністра. Тоді діяли комендантська година і обмеження на пересування, тисячі людей було затримано.

Нагадаємо, що у листопаді 2020 року в Тиграї почалися бойові дії між урядовими силами і колишньою правлячою партією регіону - Народним фронтом визволення Тиграя. В результаті люди втратили джерела засобів до існування, були зруйновані важливі об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі ферми, значна частина населення була змушена тікати з рідних місць.

Бойові дії супроводжуються повідомлення про звірства урядових сил, включаючи групові зґвалтування.

Війну в Тиграї санкціонував прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі, який лише кілька років тому отримав Нобелівську премію миру за припинення багаторічної війни з Еритреєю. Це сталося після того, як сили TPLF захопили військові бази у Тиграї.

Народний фронт визволення Тиграя домінував у політиці Ефіопії майже три десятиліття, але з приходом до влади Абія Ахмеда він втратила свій вплив. Організація звинуватила його у централізації влади за рахунок штатів Ефіопії, і врешті-решт конфлікт переріс у збройне протистояння.