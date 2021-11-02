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Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ

Війська зосереджені ближче до кордону Білорусі. 

Американське видання Politico оприлюднило супутникові знімки, зроблені 1 листопада поблизу російського кордону з Білоруссю та неподалік України. На них видно концентрацію російських військ і техніки.

Фото були зроблені Maxar Technologies (компанія з космічних технологій, що спеціалізується на виробництві засобів звʼязку і спостереження Землі) в районі російського міста Єльня. Від нього до кордону з Білоруссю – приблизно 165 км, до України – близько 300. 

Червоним пінгом позначена Єльня
Фото: Google-мапи
Червоним пінгом позначена Єльня

Журналісти заявили, що знімки показують скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами.

Війська біля Єльні
Фото: Politico
Війська біля Єльні

"Частини, які почали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються, включають елітну 1-у гвардійську танкову армію", – зазначили журналісти. 

Війська біля Єльні
Фото: Politico
Війська біля Єльні

Окрім того, медіа стверджує, що техніка 4-ої танкової дивізії була переміщена в райони поблизу Брянська і Курська, що ще бличже до кордону з Україною. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У і самохідною артилерійською установкою. Водночас супутникових знімків із цих районів не опублікували. 

У тому ж районі зафіксували елементи 1-ої гвардійської танкової армії, яка зазвичай першою отримує новітнє озброєння і розглядається як основна формація для його тестування. 

31 жовтня американське медіа Washingon Post написало про те, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив держави в Альянсі.

Водночас у Міністерстві оборони України заявили, що станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

У міністерстві вважають повідомлення про нарощування сил "елементом інформаційно-психологічних дій".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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