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Україна готова допомогти Угорщині та Сербії, які залишилися без газу через аварію

Раніше Україна позичила газ Молдові.

Україна готова допомогти Угорщині та Сербії, які залишилися без газу через аварію
Фото: Depositphotos

Болгарський оператор газової мережі Bulgartransgaz заявив, що припинив транспортування природного газу до Сербії та Угорщини вранці 1 листопада. Причиною став розрив газопроводу у газовій мережі поблизу північно-східного села Ветрино.

Як повідомляє Reuters, аварія, про яку повідомили о 3:00 за місцевим часом, також призупинила надходження газу до Румунії, але воно було частково відновлено після 8:00.

Болгарія транспортує через свою газову мережу до Сербії та Угорщини газ з Росії.

У зв’язку з аварією Оператор ГТС України готовий запропонувати транзитні потужності до Угорщини для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії, повідомив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

"На жаль, подібні аварії трапляються з усіма операторами з огляду на специфіку нашої діяльності. Тому так важливо мати резервні газогони та додаткову маневреність мережі, як в української ГТС. Цей аспект завжди буде перевагою перед «однотрубними», а тим більше підводними маршрутами. Що суттєво впливає на безпеку, надійність і безперебійність постачання газу", - написав він у фейсбуці.

Макогон нагадав, що транзит російського газу до Угорщини через Україну не відбувається з 1 жовтня. Це сталося у зв’язку з підписанням контракту між Угорщиною та Росією на період до 2036 року в обхід України.

Газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України, було добудовано на початку липня.

Раніше Україна позичила Молдові 15 млн кубометрів газу, щоб підтримати мінімальний тиск у газорозподільній мережі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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