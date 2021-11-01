Як краще просувати сайт: порівняння основних варіантів

Вартість просування сайту безпосередньо залежить від того, хто цим займатиметься. Можна довірити роботу відомій компанії чи досвідченому фрілансеру. А можна розкручувати сайт самостійно. І у кожному випадку вартість буде різною.

Розкрутка сайту за допомогою SEO-студії: дорого, зате з гарантією

Найчастіше власники інтернет-проєктів замовляють розкрутку сайту у SEO-студії. І на те є декілька причин:

компанія добре відома на ринку, має свій сайт, велике портфоліо, відгуки клієнтів;

всі задачі делегуються між досвідченими співробітниками, кожен із яких є спеціалістом у своїй конкретній галузі (програмування, дизайн, написання текстів);

з клієнтом підписується договір, який закріплює обов'язки кожної зі сторін (у ньому прописується вартість та гарантується досягнення результату).

Зрозуміло, що розцінки в SEO-студії високі, оскільки сайтом займатиметься ціла команда фахівців. Але клієнтів це зазвичай не лякає: вони завжди готові заплатити більше, аби отримати гарний результат.

Просування сайту за допомогою фрілансера: середній за ціною варіант з підводними каменями

Якщо вартість послуг SEO-компанії не по кишені, можна доручити розкрутку сайту фрілансеру. Його послуги зазвичай коштують дешевше, тому що він працює сам на себе. Але тут є підводні камені.

По-перше, досвідченого фахівця ще треба знайти. А на це потрібен час. Якщо ви мало що в цьому розумієте, то високі ризики нарватися на людину, яка візьме гроші, але не забезпечить потрібних результатів. По-друге, решту фахівців (програміста, дизайнера, копірайтера) теж доведеться шукати самостійно.

В такому випадку ви витрачаєте більше особистого часу, але заощаджуєте частину грошей. Хоча останнє буває не завжди – все залежить від апетитів знайдених фахівців. Чи готові ви відриватися від управління компанією та займатися всіма цими справами? Дивіться самі.

Самостійне просування сайту: дешево, довго та без гарантій

Такий варіант підходить тільки тим, хто розуміє, як потрібно просувати сайт. Лише в цьому випадку можна розраховувати на гарні результати за мінімальних витрат. Якщо не розумієтесь на просуванні – краще не ризикуйте. Тільки дарма витратите дорогоцінний час, за який вже можна було б розкрутити сайт, вивести його в ТОП та отримувати замовлення від клієнтів.