У листопаді Україна планує імпортувати вугілля з Польщі, Казахстану та ПАР

Частка імпорту вугілля зросте в порівнянні з жовтнем,

У листопаді Україна очікує на імпорт вугілля з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, повідомила пресслужба міністерства.

За його словами, частка імпорту вугілля зросте в порівнянні з жовтнем, проте роботу теплової генерації здебільшого забезпечує українське вугілля.

“Робота нашої теплової генерації забезпечується переважно українським вугіллям. У жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку. Це становить 85% від загального постачання”, – зазначив урядовець.

Так, наступного місяця планується збільшити постачання вітчизняного вугілля до 1,4 млн тонн.

Власенко додав, що також збільшиться частка імпорту завдяки диверсифікації джерел постачання вугілля.

“Українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля у листопаді з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки. Державна компанія “Центренерго” планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля”, – наголосив перший заступник міністра.

Також тривають перемовини з постачальниками зі Сполучених Штатів Америки.

Додамо, станом на 29 жовтня в Україні працює 35 теплових енергоблоків і 11 атомних.

Нагадаємо, з понеділка, 1 листопада, Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.

Того ж дня через дефіцит вугілля на державних ТЕС Україна відновить закупівлю електроенергії у Білорусі.

За даними Міненерго, запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн, що у 4,3 раза менше від запланованого.

На початку жовтня міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що опалювальний сезон буде складним. За словами міністра, держава під час опалювального сезону 2021-2022 року буде робити ставку на атомну генерацію. Тому Україна пройде зиму спокійно і без ексцесів.