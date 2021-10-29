МАУ поновлює прямі рейси у Тель-Авів з Харкова і Дніпра

У перспективі авіаперевізник поновить рейс зі Львова.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" оголосила про поновлення прямих рейсів до Тель-Авіва з Харкова та Дніпра.

Пресслужба авіаперевізника повідомляє, що починаючи з 8 листопада МАУ пропонує рейси Харків - Тель-Авів - Харків щопонеділка та щосереди.

З 9 листопада авіакомпанія щовівторка виконуватиме рейси за маршрутом Дніпро - Тель-Авів - Дніпро.

Окрім цього, авіакомпанія продовжуватиме, як і раніше, здійснювати прямі рейси до Тель-Авіва з Києва (два рейси щодня) та Одеси (щочетверга та щосуботи).

Додатково МАУ розглядає поновлення прямого рейсу між Львовом та Тель-Авівом.

Раніше повідомляли про наміри угорського лоукостера Wizz Air відкрити 26 нових маршрутів з України і подвоїти пасажиропотік.