Екснардеп Хмельницький, який купив "Більшовик", може бути співвласником активів нафтової компанії в Росії

Кар'єру у великому бізнесі Хмельницький розпочинав у Петербурзі, де займався продажем нафти сургутських родовищ

Український мультимільйонер та колишній депутат Верховної Ради Василь Хмельницький може бути співвласником кількох активів Іркутської нафтової компанії (ІНК).

Про це пише російський журнал Forbes.

Як зазначає видання, основний власник ІНК Микола Буйнов наголошує, що не підтримує з Хмельницьким партнерських стосунків. Серед партнерів ІНК - Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), американський Goldman Sachs, японські JOGMEC, Itochu та Inpex.

Проте, як з'ясував Forbes, у списку іноземних партнерів ІНК можна зустріти й структуру українського бізнесмена Василя Хмельницького.

"Основні ліцензії ІНК на видобуток вуглеводнів оформлені на компанію, але є винятки. Наприклад, ліцензіями на Аянську ділянку та Аянське газове родовище володіє "дочка" ІНК - компанія "ІНК-НафтогазГеологія". "Дочка" належить ІНК на 75%, ще 25% "ІНК-Нафтогазгеології" - у офшору TKB Pacific Worldwide Oil Limited (дані "СПАРК-Інтерфакс"). За даними кіпрського реєстру, у TKB Pacific два власники: 20% - у Hoveton Assets з Британських Віргінських островів, 80% - у росіянки Арини Ніколаєвої", - пише Forbes.

При цьому зі звітності TKB Pacific випливає, що з 2015 року кінцевим бенефіціаром офшору є Василь Хмельницький. Так само звуть доларового мультимільйонера, який у 2021 році посів 29-е місце у списку найбагатших українців зі статками $310 млн.

"Висновок про те, що бенефіціар TKB Pacific і член українського списку Forbes - один і той самий Хмельницький, можна зробити з публікацій українських медіаресурсів , які приписували йому Hoveton Assets, та документа із сайту Федеральної антимонопольної служби, згідно з яким Hoveton входить до однієї групи осіб з UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited (належить Хмельницькому)", - зазначає видання.

У TKB Pacific була 25%-ва частка ще однієї "дочки" ІНК - "Тихоокеанського терміналі»у" (ТОТ). На ТОТ теж оформлена одна з дільниць ІНК із запасами 0,26 млн т нафти. У 2018 році TKB Pacific передав Ніколаєвій свої акції ТОТ. А 22 жовтня 2021 року частка Ніколаєвої у ТОТ перейшла ІНК, яка стала єдиним власником активу.

Частка "ІНК-Нафтогазгеології" не перевищує 2% від загального обсягу видобутку ІНК, повідомило близьке до компанії джерело.

Питання про інвестиції в бізнес ІНК, надіслані журналістом Forbes у соцмережі "ВКонтакте»", Ніколаєва залишила без коментарів, зіславшись на "поганий досвід спілкування" зі ЗМІ. Хмельницький не відповів на запит Forbes.

Василь Хмельницький відомий не лише як бізнесмен, а й як політик. Він був депутатом п'яти скликань Верховної Ради, де представляв різні політичні сили, у тому числі "Блок Юлії Тимошенко" і проросійську "Партію регіонів". У 2014 році Хмельницький заявив, що йде з політики.

Кар'єру у великому бізнесі Хмельницький розпочав із петербурзького концерну "Орімі". На початку 90-х він займався там продажем нафти сургутських родовищ. Засновником "Орімі" був відомий петербурзький бізнесмен Дмитро Варварин, Хмельницький називав себе його учнем.

2000-го Варварина застрелили. Хмельницький на той час перебрався в Україну, але не втратив зв'язку з впливовими петербуржцями. У 2012 році він продав київський ТЦ Ocean Plaza структурам, пов'язаним із сім'єю Аркадія Ротенберга, а через п'ять років повідомив про намір викупити ТЦ назад. Крім того, в інтерв'ю українському Forbes Хмельницький розповідав, що знайомий із головою Сбербанку Германом Грефом, який у 90-х працював у мерії Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, вчора, 27 жовтня, Фонд державного майна провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик").

Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від ст. м. Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.