Офіційний запуск нового Епіцентру заплановано на 30-31 жовтня на проспекті Степана Бандери, 36А, в третій черзі найбільшого торгово-розважального центру країни – Blockbuster Mall. Він стане першим новим Епіцентром, відкритим у Києві з 2018-го року.

Новий двоповерховий Епіцентр, площею 27 000 кв. м, буде реалізовано в абсолютно новому для компанії концепті з оновленим фасадом, вдосконаленою цифровою навігацією та розширеним асортиментом преміальних товарів, адаптованим під потреби цільової аудиторії ТРЦ. Він також стане першим в країні об’єктом формату Mall in Mall, коли всередині торговельного центру працює ще один масштабний ТЦ з унікальними магазинами та сервісами.

За словами заступника генерального директора, директора з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К» Володимира Гончарова, в ТРЦ Blockbuster Mall компанія покаже споживачу кардинально новий Епіцентр.

«Торговельний центр виглядатиме сучаснішим завдяки новій кольоровій гамі на фасаді та в інтер’єрі ТЦ, а також використанню цифрових рекламних носіїв. До інших переваг можна віднести зручне розташування в одному з найбільших в Україні торговельно-розважальних комплексів. Синергія з Blockbuster Mall дозволить нам ефективно обмінюватися потоками відвідувачів, залучати нових клієнтів і надавати їм найкращий рівень сервісу в інноваційних магазинах формату shop in shop», - зазначає Володимир Гончаров.

У центральній частині першого поверху ТЦ розташується масштабний Центр Кераміки площею 1700 кв. м з сучасними колекціями плитки та сантехніки. Навколо нього працюватимуть відділи з будівельними матеріалами, виробами з дерева, покриттям для підлоги та іншими товарами для будівництва та ремонту.

Крім того, на першому поверсі розмістяться відділ побутової хімії, бутик косметики та парфумерії Mon Cheri, супермаркет зоотоварів Lapki, Аптека 100+, Auto Mall та інші. А напередодні сезону свят в ТЦ розпочнеться вже традиційний для Епіцентру новорічний ярмарок, де покупці зможуть придбати все необхідне для святкування Нового Року та Різдва.

На другому поверсі торговий простір буде організовано у форматі open space з мінімальною кількістю висотних стелажів. Завдяки цьому покупці зможуть бачити більшу частину асортименту з будь-якої точки торгового залу, та швидше знайти все необхідне.

Половину другого поверху - майже 8000 кв. м - займатимуть магазини формату shop in shop Центр Меблів та Галереї Деко. В ході колаборації ці два відділи тісно сплелися асортиментом, що дозволило представити найбільшу в ТРЦ Blockbuster Mall пропозицію сучасних ідей та рішень для дому. В тому числі житлові та офісні меблі, кухні, текстиль, декор, подарунки та багато іншого. В Галереї Деко покупці також зможуть скористатися послугами текстильного дизайнера, а в Центрі Меблів будуть доступні проєктування кухонь, доставка і збирання меблів.

Тут же працюватиме Sleep Студія з товарами для сну, Салон Килимів і Салон Дверей, оновлений All4Rest з продукцією для кемпінгу та грилю, а також новий формат Студії Світла з площею 920 кв. м та суттєво розширеним асортиментом декоративного освітлення. Ще однією помітною відмінністю реформатованої Студії Світла стане розміщення товарів в залежності від стилів, завдяки чому покупцям буде легше підібрати світильник під конкретний інтер’єр.

В новому форматі на другому поверсі працюватиме і Центр Техніки ЦеТе з площею 1400 кв. м, асортиментом у 6000 позицій та можливістю зробити замовлення близько 270 000 позицій через онлайн-вітрину з доставкою або самовивозом. Окремо тут буде виділена зона з найпопулярнішими товарами для геймерів і фанатів попкультури з всесвітів Overwatch, Dota 2, Marvel, DC Comics, Star Wars, аніме тощо.

Серед інших форматів shop in shop, що працюватимуть в ТЦ, можна відзначити студію електрокамінів Flamma, дитячий магазин E.Pic, канцтовари Пиши-Малюй, а також новий для компанії формат Expert з великим вибором товарів для мисливства та рибальства, в тому числі – зброї та човнів.

На території ТЦ розташується затишна кав’ярня формату to go із запашною кавою та духмяними круасанами і сучасний Центр видачі замовлень інтернет-магазину epicentrk.ua, асортимент якого налічує понад 1,5 мільйони товарів з різних категорій.

В останні вихідні жовтня Епіцентр проведе масштабне стилізоване відкриття ТЦ за участю героїв найвідоміших світових кінострічок. Гості цієї події познайомляться як із кінематографічними супергероями, так і з найбільш яскравими персонажами культових серіалів. Усі відвідувачі також зможуть пограти “в кальмара” та знайти один з подарункових сертифікатів, які будуть заховані на території ТЦ. Загалом компанія планує вперше в історії відкриттів подарувати 1 000 000 грн дарунками, балами та подарунковими сертифікатами. Цінні дарунки будуть передбачені для першої 1000 покупців за чек від 1500 грн.

Зазначимо, що задля безпеки відвідувачів ТЦ працюватиме з дотриманням всіх необхідних протиепідеміологічних заходів та обмежень.