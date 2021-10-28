Податкова амністія: за два місяці українці задекларували 111 млн гривень

Від початку податкової амністії українці задекларували 111 млн гривень. До бюджету від цієї суми надійшло 6 млн гривень.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Динаміка позитивна, з кожним днем громадяни подають все більше декларацій, проблем із процесом оформлення немає", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні почалася податкова амністія. Вона розповсюджується на валюту, цінні папери, рухоме та нерухоме майно в Україні та за кордоном та дозволяє громадянам легалізувати сірі доходи, не вказуючи джерела походження грошей та активів.

В.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков заявив, що громадянам не потрібно проходити податкову амністію, якщо їхні активи менші за 400 тисяч гривень. "Суму обсягом 400 тис. гривень держава визнає доходами, які ви могли накопичити. При цьому інформація про їх надходження до вас не потрапляла до державних реєстрів. Якщо людина вкладається в цей діапазон, віримо їй на слово", - заявив податківець.

Для легалізації накопичень, які перевищують цю суму, їх потрібно покласти в банк. Не потрібно розкривати походження грошей, але треба самому порахувати суму податкового зобов'язання. Її правильність перевірятиме податкова.

Податкова амністія триватиме рік. Після цього Державна податкова служба за замовчуванням вважатиме, що в такої людини є: 400 тис. грн, квартири загальною площею до 120 кв. м або будинки - до 240 кв. м, земельна ділянка в межах безоплатної приватизації, а також один автомобіль вартістю 400 тис. гривень. З них податок сплачувати не потрібно.

У чиновників, депутатів, держслужбовців нема права на податкову амністію.

Міністерство фінансів також почало розробляти законопроєкт про непрямі методи оцінювання доходів громадян. Тому, якщо витрати громадянина будуть перевищувати задекларовані активи (чи активи за умовчуванням), податкові органи зможуть донарахувати податок з доходів на різницю.