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Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада

Дії РФ нагадують "енергетичну війну" восени 2014 року.

Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
Фото: Макс Левин

З понеділка, 1 листопада, Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.

Про це повідомив голова парламентського комітету енергетики та ЖКП Андрій Герус у своєму Telegram-каналі.

"Мова про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)", - сказано в повідомленні.

За інформацією учасників ринку, заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

Герус зауважив, що такі дії РФ нагадують "енергетичну війну" восени 2014 року.

Нагадаємо, через дефіцит вугілля на державних ТЕС Україна відновить закупівлю електроенергії у Білорусі з 1 листопада.

За даними Міненерго, запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн, що у 4,3 раза менше від запланованого.

На початку жовтня міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що опалювальний сезон буде складним. За словами міністра, держава під час опалювального сезону 2021-2022 року буде робити ставку на атомну генерацію. Тому Україна пройде зиму спокійно і без ексцесів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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