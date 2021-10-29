Адвокати жертв рейсу MH17 заявили про стеження, у Нідерландах підозрюють причетність Росії

Адвокатів родичів катастрофи MH17 залякують. Національний координатор з боротьби з тероризмом і безпекою (NCTV) Нідерландів припускає, що це робиться від імені Росії.

Згідно з повідомленням RTL Nieuws, NCTV запропонував внести юристів до своєї програми безпеки та запровадити запобіжні заходи в їхніх будинках.

За даними видання, в останні місяці почастішали інциденти, в ході яких адвокатів переслідували, серед іншого, в їхніх приватних будинках. Ймовірно, це пов'язано з правом виступити у суді, яке родичі отримали під час судового слухання у справі MH17 минулого місяця.

Кілька юристів розповіли про інциденти, які не могли оприлюднити до засідання NCTV. Наприклад, принаймні двох адвокатів супроводжували до будинків після судового засідання у справі MH17. Ще один адвокат повідомив, що бачив двох підозрілих чоловіків у сонцезахисних окулярах, які ходили біля його дому.

Загалом є повідомлення про чотири інциденти. За словами Бен де Йонга, дослідника Лейденського університету, який спеціалізується на російських службах безпеки та розвідки, такий підхід відповідає тому, як працює Росія.

Правоохоронці заявили, що не чекають на фізичне насильство щодо адвокатів. Юристи не коментували ситуацію в розмові з журналістами.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Вирок у справі MH17 запланували на кінець 2022 року.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.