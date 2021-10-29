Він та його спільник підписали низку угод з постачальниками, результатом яких була загроза знищення непорушних запасів продовольчого забезпечення ЗСУ.

Колишньому заступнику міністра оборони та керівнику одного з департаментів Міністерства оборони України повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому в умовах особливого періоду. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець у змові з підлеглим – керівником одного з департаментів Міністерства оборони України, уклали у лютому 2021 року низку завідомо невигідних додаткових угод щодо постачання харчування до Збройних Сил України, зокрема освіження непорушних запасів. Умови в них були прописані в інтересах суб’єктів господарювання.

Преференції для постачальників полягали в збільшенні об’ємів продукції і зменшенні витрат виконавців на логістику та її транспортування. Також додаткові угоди виключали зобов'язання підприємців щодо здійснення освіження продовольства шляхом одночасної його заміни.

"Виконання цих угод призвело до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Їх результатом була загроза знищення непорушних запасів продовольчого забезпечення Збройних Сил України, псування продовольства, збільшення навантаження на бюджет міністерства України і, як наслідок, підрив бойової готовності українського війська", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Оновлено. За словами журналіста Юрія Бутусова, йдеться про радника міністра оборони Ігоря Халимона – він отримав підозру за створення преференцій компаніям, які отримали 95% закупівель харчування Міноборони.

Згідно з матеріалами підозри, яку виданню Цензор.Нет передали джерела, ДБР виявило створення системи преференцій з боку Халимона на користь двох комерційних компаній - "Ресурс сервіс КМ" та "Військсервіс-Волонтер".

Як зазначає Бутусов, за сприяння в.о. начальника департаменту держзакупівель К. Ступака у лютому 2021 року було підписано додаткові угоди до основних договорів, якими було дозволено постачальникам армійського продовольства не оновлювати недоторканний запас.

Внаслідок таких дій армії було завдано збитків у розмірі 720 мільйонів гривень.

Нагадаємо, уряд на засіданні 21 липня звільнив трьох заступників міністра оборони Андрія Тарана – Ігоря Старобинського, Олександра Миронюка та Ігоря Халімона.

Проти двох із них (Миронюка і Халімона) ведеться розслідування щодо можливої корупції та розкрадання державних коштів.