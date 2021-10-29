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Антикорупційний суд призначив 3,8 млн гривень застави ексзаступнику Труханова

Ексчиновник разом із мером Одеси фігурує у "земельній справі" НАБУ.

Антикорупційний суд призначив 3,8 млн гривень застави ексзаступнику Труханова
Фото: Вікіпедія

Вищий антикорупційний суд у четвер, 28 жовтня, застосував запобіжний захід у вигляді 3,8 млн гривень застави до колишнього заступника мера Одеси.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

Підозрюваний, ім'я якого не вказується, разом із мером Геннадієм Трухановим фігурує у справі про незаконне відчуження земельних ділянок в Одесі. За даними агентства "Інтерфакс-Україна", це Петро Рябоконь, якого звільнили з посади віцемера ще в квітні 2020 року.

Йому інкримінують кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, детективи НАБУ вважають, що у 2015–2019 роках Труханов разом з іншими чиновниками одеської мерії допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 гектар. Через це місто втратило понад 558 мільйонів гривень. Загальний збиток міського бюджету від дій злочинної організації слідство оцінило в 689 мільйонів гривень.

Основну вигоду від схеми нібито отримував одеський бізнесмен Володимир Галантерник, якого слідство вважає організатором злочинної схеми.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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