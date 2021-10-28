Повернення "скіфського золота" до України може затягнутися ще на півтора роки, - Малюська

Міністр не виключає, що касаційна інстанція ухвалить рішення швидше.

Виставка "Крим: золото і секрети Чорного моря" в музеї Алларда Пірсона (Амстердам)

У разі оскарження Росією рішення Апеляційного суду Амстердама у справі про "скіфське золото", експонати повернуться в Україну не раніше як через півтора роки.

Про це у коментарі УНІАН заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр уточнив, що на подання касаційної скарги приділяється три місяці, ще до півтора року справа може розглядатися в касаційній інстанції.

Водночас він не виключив, що касаційна інстанція ухвалить рішення швидше.

"Я думаю, що вони з огляду на важливість цієї справи, можливо, розглянуть касаційну скаргу швидше, ніж за півтора роки", - прогнозує міністр.

Апеляційний суд Амстердама 26 вересня ухвалив рішення повернути колекцію "скіфського золота" на територію суверенної держави Україна.

Президент Володимир Зеленський з цього приводу заявив: "спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим".