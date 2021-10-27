Лише за останніх два місяці злочинний прибуток перевищив 500 тисяч гривень.

Поліція викрила у Чернігові групу осіб, які створили незаконну схему з продажу COVID-сертифікатів без проходження вакцинації. Зловмисники за плату вносили дані клієнтів до Електронної системи охорони здоров’я.

Як повідомляє поліція Чернігівської області, схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації. Деякі клієнти цілеспрямовано зверталися до цієї туристичної компанії лише по підроблені документи, хоч нікуди не збиралися мандрувати.

“Фігурантка змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів. Після цього медики видавали завірені підписами та печатками паперові Covid-сертифікати. А оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток «Дія» також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи”, - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, вартість одного підробленого сертифіката становила для замовника 250 доларів США. В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів. Лише за останніх два місяці злочинний прибуток перевищив 500 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України викрила та заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, яку організували дві туристичні компанії Києва.