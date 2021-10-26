Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
ГоловнаПраво

Вища рада правосуддя звинуватила міжнародних партнерів у затягуванні обрання ВККС

Голова Ради суддів стверджує, що члени комісії від міжнародних організацій упродовж місяця не виходять на зв'язок.

Вища рада правосуддя звинуватила міжнародних партнерів у затягуванні обрання ВККС
Фото: hcj.gov.ua

Члени конкурсної комісії з обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від міжнародних та іноземних організацій не з'явилися на робоче засідання у понеділок, 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя, акцентуючи, що такі дії затягують початок роботи Конкурсної комісії і спричиняють негативні наслідки.

Зазначається, що ВРП запросила членів конкурсної комісії від міжнародних організацій на чергову робочу зустріч із метою обговорення невідкладних питань.

"У листах до суб'єктів формування конкурсної комісії Рада просила забезпечити присутність на зустрічі 25 жовтня 2021 року членів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями. Однак, незважаючи на створення всіх умов для участі онлайн, члени конкурсної комісії повідомили про неможливість участі у засіданні", - йдеться у повідомленні.

За словами в. о. голови ВРП Олексія Маловацького, ВРП, зі свого боку, вживає всіх необхідних заходів для початку роботи першого складу конкурсної комісії, оскільки відновлення роботи ВККС для ВРП є пріоритетним.

"Зважаючи на те, що комісія є незалежним органом, що діє при ВРП, у Ради немає можливості рухатися далі в організації цього процесу доти, доки на засіданні не будуть присутні члени від міжнародних організацій і не буде кворуму в комісії. Ми дуже хотіли б дізнатися, коли члени комісії від іноземних організацій будуть готові виконувати свої обов'язки хоча б в онлайн-режимі", - наголосив Маловацький.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч висловив стурбованість тим, що члени комісії від міжнародних організацій упродовж місяця не виходять на зв'язок. На його думку, варто призначати не робочі зустрічі, а перше засідання конкурсної комісії і у разі відсутності кворуму інформувати суспільство про те, хто блокує роботу комісії.

"Наші члени конкурсної комісії вже двічі приходили на робочі зустрічі та готові розпочати роботу", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

16 вересня в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

Наступного дня Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, що обиратиме членів ВККСУ. До конкурсної комісії увійшли троє українських суддів і троє західних експертів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також