Вища рада правосуддя звинуватила міжнародних партнерів у затягуванні обрання ВККС

Голова Ради суддів стверджує, що члени комісії від міжнародних організацій упродовж місяця не виходять на зв'язок.

Члени конкурсної комісії з обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від міжнародних та іноземних організацій не з'явилися на робоче засідання у понеділок, 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя, акцентуючи, що такі дії затягують початок роботи Конкурсної комісії і спричиняють негативні наслідки.

Зазначається, що ВРП запросила членів конкурсної комісії від міжнародних організацій на чергову робочу зустріч із метою обговорення невідкладних питань.

"У листах до суб'єктів формування конкурсної комісії Рада просила забезпечити присутність на зустрічі 25 жовтня 2021 року членів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями. Однак, незважаючи на створення всіх умов для участі онлайн, члени конкурсної комісії повідомили про неможливість участі у засіданні", - йдеться у повідомленні.

За словами в. о. голови ВРП Олексія Маловацького, ВРП, зі свого боку, вживає всіх необхідних заходів для початку роботи першого складу конкурсної комісії, оскільки відновлення роботи ВККС для ВРП є пріоритетним.

"Зважаючи на те, що комісія є незалежним органом, що діє при ВРП, у Ради немає можливості рухатися далі в організації цього процесу доти, доки на засіданні не будуть присутні члени від міжнародних організацій і не буде кворуму в комісії. Ми дуже хотіли б дізнатися, коли члени комісії від іноземних організацій будуть готові виконувати свої обов'язки хоча б в онлайн-режимі", - наголосив Маловацький.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч висловив стурбованість тим, що члени комісії від міжнародних організацій упродовж місяця не виходять на зв'язок. На його думку, варто призначати не робочі зустрічі, а перше засідання конкурсної комісії і у разі відсутності кворуму інформувати суспільство про те, хто блокує роботу комісії.

"Наші члени конкурсної комісії вже двічі приходили на робочі зустрічі та готові розпочати роботу", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

16 вересня в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

Наступного дня Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, що обиратиме членів ВККСУ. До конкурсної комісії увійшли троє українських суддів і троє західних експертів.