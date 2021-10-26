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Деякі фігуранти санкцій РНБО приховали свої активи до підписання указів Зеленським, – Bihus.info

Журналісти припускають, що фігурантів списків могли попередити про застосування обмежувальних заходів. 

Деякі фігуранти санкцій РНБО приховали свої активи до підписання указів Зеленським, – Bihus.info
Фото: president.gov.ua

Деякі контрабандисти із санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони перед застосуванням обмежувальних заходів вийшли зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств. Це може свідчити про витоки інформації на користь цих фігурантів, йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Журналісти припускають, що фігурантів списків могли попередити про застосування санкцій щодо них, або що їм умисно дали час та можливість захистити свої активи. 

"До прикладу, за рішенням РНБО від 15 квітня під санкції потрапив Олександр Черепинський. Ці санкції Володимир Зеленський ввів в дію своїм Указом 21 квітня. Але до цього Олександр Черепинський встиг вийти зі складу засновників або бенефіціарів щонайменше шести підприємств. На 5 із 6 цих підприємств санкції не наклали", – йдеться у розслідуванні.

Олександр Черепинський також виходив зі складу своїх підприємств навіть за декілька днів до рішення РНБО – 12 та 13 квітня.

Крім цього, за рішенням РНБО від 2 квітня під санкції мали потрапити Валерій Пересоляк та Віктор Шерман. За день до введення цього рішення в дію указом президента Віктор Шерман встиг вийти з засновників свого підприємства ТОВ “Міра”, а Валерій Пересоляк в державному реєстрі зник із переліку засновників двох будівельних підприємств в Ужгороді. 

Зміни до держреєстру щодо Пересоляка нотаріус вніс о 23 годині – в неробочий час. 

Також із підприємств встиг вийти Едуард Кукоба. 

В липні санкції РНБО наклали на іноземця Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальковського та Владислава Студенця.

"Однак ще за декілька годин до брифінгу секретаря РНБО Валерій Фальковський вийшов зі складу засновників свого підприємства “Навитайм”. Указ же про введення цих санкцій Володимир Зеленський підписав лише через 68 днів. Підприємства “Навитайм” серед підсанкційних – немає", – зазначили журналісти. 

На запити журналістів щодо коментарів у РНБО та Офісі президента поки не відповіли. 

Нагадаємо, 15 жовтня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов визнав, що санкції проти контрабандистів не змогли припинити незаконне переміщення товарів через кордон.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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