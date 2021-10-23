Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
ГоловнаПраво

Рада суддів України визначалася з кандидатами на посаду члена Етичної ради

У списку, який передадуть до Вищої ради правосуддя, – чотири кандидати.

Рада суддів України визначалася з кандидатами на посаду члена Етичної ради
Фото: http://rsu.gov.ua/

Рада суддів України визначалася з кандидатами на посаду члена Етичної ради за cвоєю квотою. Про це йдеться на сайті РСУ.

Члени Ради суддів проголосували за включення до бюлетнів всіх восьми кандидатів.

Відтак участь в засіданні взяли 29 представників органу суддівського самоврядування. Для переконливої підтримки кандидат має отримати 15 голосів.

За результатами таємного голосування найбільшу кількість голосів отримали:

Кишакевич Лев Юрійович – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді - 26 голосів “за”,

Трясун Юрій Ростиславович – cуддя Київського апеляційного суду – 24 голоси “за”,

Сіверін Володимир Іванович – суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці – 20 голосів “за”,

Чумаченко Тетяна Анатоліївна – суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді – 17 голосів “за”.

Список кандидатів Рада суддів України надішле до Вищої ради правосуддя.

Зазначимо, Етична рада перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. До неї входять, зокрема, представники міжнародних партнерів та судової влади.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

13 вересня РСУ почала розглядати питання щодо кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Такі заяви подали шість кандидатів, однак члени Ради не змогли делегувати своїх кандидатів на посаду члена Етичної ради.

Після цього президент Володимир Зеленський пообіцяв не допустити блокування Радою суддів судової реформи.

16 вересня в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

21 вересня Рада суддів оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також