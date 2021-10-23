У списку, який передадуть до Вищої ради правосуддя, – чотири кандидати.

Рада суддів України визначалася з кандидатами на посаду члена Етичної ради за cвоєю квотою. Про це йдеться на сайті РСУ.

Члени Ради суддів проголосували за включення до бюлетнів всіх восьми кандидатів.

Відтак участь в засіданні взяли 29 представників органу суддівського самоврядування. Для переконливої підтримки кандидат має отримати 15 голосів.

За результатами таємного голосування найбільшу кількість голосів отримали:

Кишакевич Лев Юрійович – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді - 26 голосів “за”,

Трясун Юрій Ростиславович – cуддя Київського апеляційного суду – 24 голоси “за”,

Сіверін Володимир Іванович – суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці – 20 голосів “за”,

Чумаченко Тетяна Анатоліївна – суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді – 17 голосів “за”.

Список кандидатів Рада суддів України надішле до Вищої ради правосуддя.

Зазначимо, Етична рада перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. До неї входять, зокрема, представники міжнародних партнерів та судової влади.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

13 вересня РСУ почала розглядати питання щодо кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Такі заяви подали шість кандидатів, однак члени Ради не змогли делегувати своїх кандидатів на посаду члена Етичної ради.

Після цього президент Володимир Зеленський пообіцяв не допустити блокування Радою суддів судової реформи.

16 вересня в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

21 вересня Рада суддів оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за своєю квотою.