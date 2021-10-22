Суд конфіскував на користь держави майже 500 контрабандних вібраторів

Самого ж порушника митних правил, який намагався незаконно везти товар в Україну, оштрафували на 635,5 тис. гривень.

Солом'янський суд Києва зобов'язав співробітників Державної митної служби конфіскувати в дохід держави майже 500 вібраторів, які були вилучені при спробі їх незаконного ввезення на територію України.

Інформація про це міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням суду, на початку квітня 2021 року працівники відділу митного оформлення митного посту "Вишневе" в Київській області отримали декларацію. Там було написано про ввезення в Україну нібито "апаратури вібромасажної електричної не медичного призначення" з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У процесі перетину митного контролю в пункті пропуску "Ягодин" Волинської області один з митників виявив незадекларовані предмети. Ними виявилися вібратори в кількості 475 штук на загальну суму 635,5 тис. гривень.

Розглянувши справу, суд постановив притягнути порушника до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 635,5 тис. гривень та зобов'язали сплатити судовий збір у сумі 454 гривень. При цьому вібратори суд ухвалив "конфіскувати в дохід держави".

Раніше у Державному бюро розслідувань розповіли, як під час затримання підозрювані в хабарництві намагалися позбутися грошей. Так, наприклад, в Одесі під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі.