У ДБР розповіли, як хабарники намагалися позбутися грошей під час затримання: намагалися з'їсти, рвали та викидали

У Краматорську посадовиця під час обшуку вибігла до туалету та злила гроші в унітаз.

У Державному бюро розслідувань розповіли, як під час затримання підозрювані в хабарництві намагалися позбутися грошей.

Про це повідомила пресслужба ДБР у фейсбуці.

Так, наприклад, в Одесі під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі.

А у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота і намагався з'їсти. Кілька купюр йому вдалося проковтнути, а решту він також порозкидав дорогою. Працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри та робити відповідну експертизу.

У Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. У ДБР зазначили, що це не врятувало посадовицю від відповідальності.

У Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування.

На Львівщині поліцейський намагався сховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділку поліції.

"Але найчастіше хабарники не можуть нічого придумати кращого ніж «відхреститися» від грошей - сказати, що мені їх підкинули. ДБР попереджає всіх охочих до грошей чиновників – вам нічого не допоможе, докази будуть зібрані і ви постанете перед судом. Єдиний спосіб уникнути відповідальності – не брати хабарі!", - наголосили в ДБР.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Нагадаємо, у тртавні 2016 року чиновник міграційної служби намагався проковтнути 1600 гривень хабаря під час затримання.

Раніше підозрюваний у хабарництві податківець викинув мічені купюри в каналізацію. Щоб дістати гроші, довелося викликати комунальників.

А депутата Городенківської міської ради, якого підозрювали в отриманні $50 тисяч хабаря за виділення земельної ділянки, втікаючи від поліції, викинув гроші в придорожню лісосмугу.