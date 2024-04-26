Тепер правоохоронці встановлюють дані тих, хто скористався такими "послугами", аби уникнути мобілізації. Буде переглянуте питання щодо їх призову.

На Львівщині одній з районних лікарень викрили групу лікарів, які заробляли на встановлені групи інвалідності для пацієнтів.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Голова лікарсько-консультативної комісії залучив до протизаконної діяльності чотирьох лікарів. За його вказівкою вони підшуковували серед своїх пацієнтів охочих отримати чи продовжити групу інвалідності, Проводили з ними бесіди, переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші.

Суми для кожного пацієнта визначали різні - в залежності від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок "послуги" коштували дешевше, а найвищі ціни були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон.

Фото: ДБР

Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання грошей організатором та членами злочинної групи. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тис. гривень. Сума, отримана зловмисниками лише за ці 10 випадків складає майже 200 тис. гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють дані тих, хто скористався такими "послугами". У разі виявлення осіб, яким було встановлено фіктивну інвалідність, що дало змогу уникнути мобілізації, буде переглянуте питання щодо їх призову.

Організатору та чотирьом виконавцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене організованою групою (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Під час обшуків у підозрюаних вилучили документи, а також кошти у різній валюті: майже пів мільйона гривень, понад 47 тис. доларів США та більше ніж 7,5 тис. євро.

Фото: ДБР

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