Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
$1,6 млрд від США виділять на зброю українського виробництва
$1,6 млрд від США виділять на зброю українського виробництва
ГоловнаСуспільствоВійна

Прем’єр Греції заявив, що Афіни не дадуть Києву ракети Patriots

Ці системи є критично важливими для країни, заявив Кіріакос Міцотакіс.

Прем’єр Греції заявив, що Афіни не дадуть Києву ракети Patriots
Кіріакос Міцотакіс
Фото: ЕРА/UPG

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не може надати Україні системи протиповітряної оборони, такі як Patriots або С-300, пише Reuters.

“Нас попросили, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити”, ‒ сказав Міцотакіс.

За його словами, ці системи є “критично важливими для наших (Афін, - ред.) можливостей стримування”.

Видання зазначає, що оборона є дуже чутливим питанням для Греції, враховуючи напруженість у відносинах з Туреччиною.

Торік Афіни відправили Києву тисячі ракет, вибухівку, машини IVF, фугаси, боєприпаси і протитанкові ракети.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

  • Раніше британська газета The Financial Times написала, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Про це йшлося,  зокрема, на саміті у Брюсселі минулого тижня.
  • Politico повідомило, що США готують для України пакет допомоги на $6 млрд із системами Patriot.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies