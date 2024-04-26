Прем’єр Греції заявив, що Афіни не дадуть Києву ракети Patriots

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не може надати Україні системи протиповітряної оборони, такі як Patriots або С-300, пише Reuters.
“Нас попросили, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити”, ‒ сказав Міцотакіс.
За його словами, ці системи є “критично важливими для наших (Афін, - ред.) можливостей стримування”.
Видання зазначає, що оборона є дуже чутливим питанням для Греції, враховуючи напруженість у відносинах з Туреччиною.
Торік Афіни відправили Києву тисячі ракет, вибухівку, машини IVF, фугаси, боєприпаси і протитанкові ракети.
- Раніше британська газета The Financial Times написала, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Про це йшлося, зокрема, на саміті у Брюсселі минулого тижня.
- Politico повідомило, що США готують для України пакет допомоги на $6 млрд із системами Patriot.