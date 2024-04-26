Уночі сили ППО збили на півдні України російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та "ZALA"

Дрони знищено в межах Херсонської та Одеської областей.

Сили протиповітряної оборони знищили розвідувальні безпілотники росіян в межах Одеської та Херсонської областей.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

"У ніч на 26 квітня 2024 року на Херсонщині протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БпЛА "Орлан-10", а протягом минулої доби на Одещині – БпЛА "ZALA", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вчора на Херсонщині російська війська з безпілотника атакували вантажівку. Постраждав 58-річний чоловік.

Про роботу мобільних груп ППО читайте в матеріалі LB.ua "Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ".