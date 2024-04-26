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У Харкові викрито двох ремонтників, які коригували атаки ворога по позиціях мобільних вогневих груп

Слідство встановило, що з лютого 2024 року двоє ремонтників з Харкова передавали ворогу розвідувальну інформацію.

У Харкові викрито двох ремонтників, які коригували атаки ворога по позиціях мобільних вогневих груп
Фото: СБУ

У Харкові викрито двох ремонтників, які коригували атаки ворога по позиціях мобільних вогневих груп по знищенню БпЛА, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Одному з них інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), іншому – поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, з лютого 2024 року двоє ремонтників з Харкова передавали ворогу інформацію, необхідну для нанесення повітряних атак по обласному центру. 

Підозрювані поодинці їздили по Харкову і наближених населених пунктах, приховано збираючи відомості про розташування позицій української армії та техніки. Крім того, вони вишукували по місту мобільні вогневі групи по знищенню безпілотників. 

Зібравши необхідну інформацію, один з підозрюваних передавав її в телефонному режимі своєму знайомому, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та служить в армії так званої «днр». Він, у свою чергу, мав передати російським спецслужбам актуальні координати для нанесення ракетних атак та ударів БпЛА.

Правоохоронці викрили чоловіків за місцями їх проживання у Харкові. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. 

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: обох підозрюваних взято під варту без права внесення застави. 

Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення.

Нещодавно СБУ повідомила, що у Харкові продавець місцевого ТРЦ виявився ворожим коригувальником. Зрадник хотів навести російські авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО.

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