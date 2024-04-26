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На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу поранено 13 людей

Найбільше людей постраждало внаслідок ракетного обстрілу міста Балаклія.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу поранено 13 людей
залізничний вокзал у Балаклії після обстрілу, 25 квітня 2024
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу поранено 13 людей, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов. 

За минулу добу обстрілів м. Харків не зафіксовано.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова.

17.25 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено будинок.

17:05 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, м. Балаклія. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу, приміський електропотяг Харків-Ізюм, який був на відстані 15 метрів від місця прильоту, колії. Травмовано сімох цивільних чоловіків та чотири жінки.

12:00 Харківський район с. Глибоке. Внаслідок скидання 3 КАБів на території садового товариства пошкоджені чотири приватні будинки та прилеглі споруди.

25 квітня 10:30 с. Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджено будинок, господарча споруда. Постраждали дві жінки віком 73 та 60 років.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції в районі н.п. Берестове, Кислівка.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 78 дітей з родинами: Золочівська громада – 15; Борівська громада – чотири; Дергачівська громада – 29; Липецька громада – 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 40,67 га території, знищили 530 вибухонебезпечних предметів.

Також зазначимо, вранці Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося 114 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку відбито понад 30 ворожих атак. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів із РСЗВ.

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