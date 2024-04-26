Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
$1,6 млрд від США виділять на зброю українського виробництва
$1,6 млрд від США виділять на зброю українського виробництва
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ГоловнаСвіт

Дуда: російські ракети в повітряному просторі Польщі – це провокації, що загрожують ширшою війною

Сили НАТО побоюються збивати їх і над самою Україною, бо уникають прямого втручання у війну.

Дуда: російські ракети в повітряному просторі Польщі – це провокації, що загрожують ширшою війною
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські ракети, які перетнули повітряний простір Польщі з 2022-го, є провокаційною демонстрацією сили з боку Москви, яка ризикує розпалити ширшу війну.

Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Дуда нагадав, що останній інцидент стався 24 березня, коли російська крилата ракета, націлена на західну Україну, увійшла в повітряний простір Польщі на 39 секунд.

"У нас немає жодних сумнівів, що це – російські провокації, коли ракета входить у наш повітряний простір, а потім вона розвертається і летить в Україну", – сказав Дуда.

Він зазначив, що сили НАТО поки що не намагалися перехопити ці ракети. Однак, у Польщі стурбовані тим, що вони можуть завдати удару по території Польщі, зруйнувати інфраструктуру або спричинити втрати.

Члени Альянсу також побоюються збивати російські ракети і над самою Україною, бо уникають прямого втручання в конфлікт.

"Українці кажуть: «Так», а наші партнери по НАТО кажуть: «Не робіть цього за межами території НАТО». І це – проблема", – зазначив Дуда.

Він додав, що з початку війни в Україні було відомо щонайменше про три випадки, коли російські ракети входили у повітряний простір Польщі, включно з тим, що ракети вдарили поблизу полігону НАТО.

"Ці випадки змушують польські та союзницькі сили розглянути варіанти реагування. Зокрема, чи намагатися перехопити майбутні пуски, які порушують кордон", – зазначив Дуда.

Російські ракети в повітряному просторі Польщі

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies