Дуда: російські ракети в повітряному просторі Польщі – це провокації, що загрожують ширшою війною

Сили НАТО побоюються збивати їх і над самою Україною, бо уникають прямого втручання у війну.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські ракети, які перетнули повітряний простір Польщі з 2022-го, є провокаційною демонстрацією сили з боку Москви, яка ризикує розпалити ширшу війну.

Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Дуда нагадав, що останній інцидент стався 24 березня, коли російська крилата ракета, націлена на західну Україну, увійшла в повітряний простір Польщі на 39 секунд.

"У нас немає жодних сумнівів, що це – російські провокації, коли ракета входить у наш повітряний простір, а потім вона розвертається і летить в Україну", – сказав Дуда.

Він зазначив, що сили НАТО поки що не намагалися перехопити ці ракети. Однак, у Польщі стурбовані тим, що вони можуть завдати удару по території Польщі, зруйнувати інфраструктуру або спричинити втрати.

Члени Альянсу також побоюються збивати російські ракети і над самою Україною, бо уникають прямого втручання в конфлікт.

"Українці кажуть: «Так», а наші партнери по НАТО кажуть: «Не робіть цього за межами території НАТО». І це – проблема", – зазначив Дуда.

Він додав, що з початку війни в Україні було відомо щонайменше про три випадки, коли російські ракети входили у повітряний простір Польщі, включно з тим, що ракети вдарили поблизу полігону НАТО.

"Ці випадки змушують польські та союзницькі сили розглянути варіанти реагування. Зокрема, чи намагатися перехопити майбутні пуски, які порушують кордон", – зазначив Дуда.

Російські ракети в повітряному просторі Польщі