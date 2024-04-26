Дуда: російські ракети в повітряному просторі Польщі – це провокації, що загрожують ширшою війною

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські ракети, які перетнули повітряний простір Польщі з 2022-го, є провокаційною демонстрацією сили з боку Москви, яка ризикує розпалити ширшу війну.
Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.
Дуда нагадав, що останній інцидент стався 24 березня, коли російська крилата ракета, націлена на західну Україну, увійшла в повітряний простір Польщі на 39 секунд.
"У нас немає жодних сумнівів, що це – російські провокації, коли ракета входить у наш повітряний простір, а потім вона розвертається і летить в Україну", – сказав Дуда.
Він зазначив, що сили НАТО поки що не намагалися перехопити ці ракети. Однак, у Польщі стурбовані тим, що вони можуть завдати удару по території Польщі, зруйнувати інфраструктуру або спричинити втрати.
Члени Альянсу також побоюються збивати російські ракети і над самою Україною, бо уникають прямого втручання в конфлікт.
"Українці кажуть: «Так», а наші партнери по НАТО кажуть: «Не робіть цього за межами території НАТО». І це – проблема", – зазначив Дуда.
Він додав, що з початку війни в Україні було відомо щонайменше про три випадки, коли російські ракети входили у повітряний простір Польщі, включно з тим, що ракети вдарили поблизу полігону НАТО.
"Ці випадки змушують польські та союзницькі сили розглянути варіанти реагування. Зокрема, чи намагатися перехопити майбутні пуски, які порушують кордон", – зазначив Дуда.
Російські ракети в повітряному просторі Польщі
- 15 листопада 2022 Росія завдавала на той момент наймасовішого ракетного удару з початку вторгнення по Україні. Під час обстрілу одна з ракет упала на території Пшеводув, Грубешівського повіту Люблінського воєводства. МЗС Польщі заявило, що вона була "російського виробництва". Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів. Пізніше в Польщі заявили, що ракета була українською.
- У квітні 2023 в Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою. 29 грудня під час наймасштабнішого в 2023-му ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета пробула там близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.
- Під час чергової повітряної атаки 24 березня 2024 Росія спрямувала більшу частину ракет на захід України. Зокрема, ворог цілив в енергооб'єкти Львівщини. Одна ракета залетіла на територію Польщі і пробула там 39 секунд. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У МЗС країни заявили, що вимагатимуть від Росії пояснень, яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.