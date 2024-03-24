Під час чергової атаки РФ на Україну одна ракета залетіла на територію Польщі

Уночі, 24 березня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО.

"24 березня 2024 року о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією Російської Федерації. Метою ударів були населені пункти, розташовані на заході України", — ідеться у повідомленні.

За інформацією повітряних сил Польщі, об'єкт влетів у повітряний простір країни поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд.

"Сьогодні вночі були активовані всі необхідні процедури для безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників", — заявили у повітряних силах,.

Також військові додали, що Польща безперервно стежить за ситуацією на українській території й перебуває у постійній готовності для захисту повітряного простору своєї країни.