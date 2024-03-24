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Під час чергової атаки РФ на Україну одна ракета залетіла на територію Польщі

Російська ракета пробула у польському повітряному просторі 39 секунд.

Під час чергової атаки РФ на Україну одна ракета залетіла на територію Польщі
Фото: EPA/UPG

Уночі, 24 березня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО.

"24 березня 2024 року о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією Російської Федерації. Метою ударів були населені пункти, розташовані на заході України", — ідеться у повідомленні.

За інформацією повітряних сил Польщі, об'єкт влетів у повітряний простір країни поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд.

"Сьогодні вночі були активовані всі необхідні процедури для безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників", — заявили у повітряних силах,.

Також військові додали, що Польща безперервно стежить за ситуацією на українській території й перебуває у постійній готовності для захисту повітряного простору своєї країни.

  • Під час чергової повітряної атаки 24 березня Росія спрямувала більшу частину ракет на захід України. Зокрема, ворог цілив в енергооб'єкти Львівщини
  • Уночі 24 березня Сили оборони України знищили 18 ворожих крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
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